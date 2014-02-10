Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. Желательны работы в области строительства и СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.
Доработать дизайн
Необходимо доработать дизайн макет, корпоративного сайта
Предлогайте ваши условия, с вас портфолио
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