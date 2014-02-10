Дизайн фотоблога

Сейчас есть

http://presentphoto.com.ua/

А вот что хочется

http://thevoyageur.net

При клике подписать на рассылку всплывает окно как на

http://www.kinfolk.com/pompon-cakes/ при нажатии на Subscribe

Текстовка Подпишись на свежие фотографии и новости из разных стран

Имя и И-мейл и кнопка Подписаться

Потом идет меню.

Пункты меню работают по принципу http://thevoyageur.net/

Пункт меню Путешествия работает по принципу пункта меню Travellings (только список стран)

Под картинками подпись раздел, дата, заголовок. (Фотосессия на улице, 10/02/2014, модель Оля в красном платье, для раздела путешествие Италия, 05/03/2014, Прогулки по Венеции).

Дальше, думаю все понятно.

Внутренняя, второй вложенности по такому принципу.

http://thevoyageur.net/category/destinations/

Справа поля для колонки оставляем свободными, что бы туда я мог что-то втулить.

Внутренняя третье вложенности по такому принципу

http://www.kinfolk.com/pompon-cakes/

галерея, текстовка

И внизу похожие записи.

Раздел путешествия/италия/венеция будет выглядеть по принципу

http://thevoyageur.net/about-the-author/

текстовки и картинки

О себе оставляем как есть, только внизу добавляем последние записи что бы показывались, 3 штуки, как раз по ширине.

Фон делаем светлый, так что бы можно писать черными буквами, текстура, что типа холста, как сейчас только очень светлая.

Сайт планируется быть полностью адаптированным под все устройства.

Во вложении примерный скетч главной, который следует доработать