Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина, спортивная тематика ТЗ в приложении
Требуются прототипы сайта
Требуются прототипы для сайта по сантехнике.
Выдаем краткое задание, где перечислены блоки сайта.
Ваша задача – на основе увиденного ТЗ отрисовать современный прототип.
Пример качественного прототипа – http://8cn8mt.axshare.com/home.html (пароль 121212).
За главную страницу платим 1300, за дополнительные страницы- по 700 рублей.
Оплата ежедневно за каждую нарисованную страницу.
От вас – портфолио, опыт работы, сроки по 1 прототипу.
Заявки фрилансеров
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