Требуются прототипы сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок246 просмотров

Требуются прототипы для сайта по сантехнике.

Выдаем краткое задание, где перечислены блоки сайта.

Ваша задача – на основе увиденного ТЗ отрисовать современный прототип.

Пример качественного прототипа – http://8cn8mt.axshare.com/home.html (пароль 121212).

За главную страницу платим 1300, за дополнительные страницы- по 700 рублей.

Оплата ежедневно за каждую нарисованную страницу.

От вас – портфолио, опыт работы, сроки по 1 прототипу.

11 лет назад
insget
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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