Требуются прототипы сайта

Всем добрый день. Нужен Редизайн главной странички интернет-магазина спортивных товаров для гимнастики. Логотип и общие цвета есть, они на рисунке. Хочется увидеть более продуманный и современный дизайн. Прошу визуально не перегружать сайт. Нравится когда просто ...