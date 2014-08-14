Доработать flash сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок225 просмотров

Требуется доработать flash сайт http://www.help-in-china.com/#/splash-page/ на Moto CMS. В целом важно добится видимых улучшений в дизайне (шрифты, расположение объектов, иконки, фон, а так же мобильная версия).

11 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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