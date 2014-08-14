Срочно. Нужно сегодня! Есть psd макет другой страницы нужно используя его элементы оформления сделать новую, также есть структурный макет новой страницы. Т.е. по сути нужно оформление страницы.
Доработать flash сайт
Требуется доработать flash сайт http://www.help-in-china.com/#/splash-page/ на Moto CMS. В целом важно добится видимых улучшений в дизайне (шрифты, расположение объектов, иконки, фон, а так же мобильная версия).
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