Требуется 10 различных дизайнов для сайтов интим салонов. Все 10 есстественно будут оплачены. Т.е. это не тендер, где выберу лучшего, это скорее привлечение коллективного творческого начала, чтобы сделать непохожие шаблоны. Какие страницы должны быть: ...
Создать простенькую страницу на шаблонах
Добрый день. Нужно сделать посадочную страницу для теста. Предлагаю создать на данном ресурсе, из готовых шаблонов.
Работа скорее для новичков. Возможно привлечение человека на другие проекты. Пожалуйста в заявке указывайте ваш skype и сумму. Страничку надо сделать до 15 числа, то есть один четверг на все про все. Я в сети буду с 9.00 утра по Москве.
Всего хорошего!
Выбранный исполнитель
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