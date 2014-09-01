Создать простенькую страницу на шаблонах

Добрый день. Нужно сделать посадочную страницу для теста. Предлагаю создать на данном ресурсе, из готовых шаблонов.

http://lpgenerator.ru/

Работа скорее для новичков. Возможно привлечение человека на другие проекты. Пожалуйста в заявке указывайте ваш skype и сумму. Страничку надо сделать до 15 числа, то есть один четверг на все про все. Я в сети буду с 9.00 утра по Москве.

Всего хорошего!