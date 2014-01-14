Нарисовать новый дизайн для клининговой компании

Текущий дизайн нашего сайта http://nkpu.ru/ нравится, но он скопирован с другого сайта (нарушены авторские права). Нужно нарисовать новый дизайн клининговой компании - сайта nkpu.ru КАК МИНИМУМ НЕ ХУЖЕ ТЕКУЩЕГО.

Обязательно сохранить логотип http://nkpu.ru/templates/default/images/logo.png, а всё остальное переделать, желательно в нежных цветах.

Структура, которую хотим видеть в новом дизайне (ширина сайта 1200px):

1) шапка: слева лого оставить, справа телефоны + заказать обратный звонок, по центру подобрать другую красивую картинку (связанную с уборкой). По высоте шапка - не более 350px

2) гор.меню под шапкой должно содержать пункты: Главная, Услуги, Статьи, Отзывы, Контакты.

3) Левое (вертикальное) меню Услуги (не шире 400px) должно содержать 7 пунктов (в скобках - подпункты, которые должны появляться справа при наведении на пункт меню):

- Уборка (уборка квартир и домов, уборка офисов, уборка помещений, уборка подъездов, уборка после ремонта, генеральная уборка, экспресс-уборка, мойка окон, мойка фасадов, уход за твердыми полами)

- Химчистка мебели, ковров

- Благоустройство территории (спил и кронация деревьев, озеленение, ландшафтный дизайн, стрижка газонов, )

- Промышленный альпинизм (мойка окон и витражей, очистка крыш от наледи и снега, уборка и вывоз снега, утепление стен, монтаж рекламных щитов, вскрытие замков изнутри через окно)

- Грязезащитные покрытия (Входные покрытия, Модульные покрытия, Грязезащитные ковры)

- Аренда спецтехники (аренда самосвала, аренда грузовика, аренда автовышки, аренда трактора и экскаватора, аренда газонокосилок)

Под левым меню расположить блоки Онлайн-заказ и Прайс-лист

4) Правая часть (контент) - текст сохранить

5) Подвал: счетчик метрики, копирайт