Дизайн лединга http://kristalnaya.ru/domoj/ — это страница, которую нужно переделать. Техническое задание во вложении, исходники (на которые ссылка в техзадании) вышлю исполнителю. Просьба не писать сообщения в ЛС. Я обязательно посмотрю ваше ...
Нарисовать новый дизайн для клининговой компании
Текущий дизайн нашего сайта http://nkpu.ru/ нравится, но он скопирован с другого сайта (нарушены авторские права). Нужно нарисовать новый дизайн клининговой компании - сайта nkpu.ru КАК МИНИМУМ НЕ ХУЖЕ ТЕКУЩЕГО.
Обязательно сохранить логотип http://nkpu.ru/templates/default/images/logo.png, а всё остальное переделать, желательно в нежных цветах.
Структура, которую хотим видеть в новом дизайне (ширина сайта 1200px):
1) шапка: слева лого оставить, справа телефоны + заказать обратный звонок, по центру подобрать другую красивую картинку (связанную с уборкой). По высоте шапка - не более 350px
2) гор.меню под шапкой должно содержать пункты: Главная, Услуги, Статьи, Отзывы, Контакты.
3) Левое (вертикальное) меню Услуги (не шире 400px) должно содержать 7 пунктов (в скобках - подпункты, которые должны появляться справа при наведении на пункт меню):
- Уборка (уборка квартир и домов, уборка офисов, уборка помещений, уборка подъездов, уборка после ремонта, генеральная уборка, экспресс-уборка, мойка окон, мойка фасадов, уход за твердыми полами)
- Химчистка мебели, ковров
- Благоустройство территории (спил и кронация деревьев, озеленение, ландшафтный дизайн, стрижка газонов, )
- Промышленный альпинизм (мойка окон и витражей, очистка крыш от наледи и снега, уборка и вывоз снега, утепление стен, монтаж рекламных щитов, вскрытие замков изнутри через окно)
- Грязезащитные покрытия (Входные покрытия, Модульные покрытия, Грязезащитные ковры)
- Аренда спецтехники (аренда самосвала, аренда грузовика, аренда автовышки, аренда трактора и экскаватора, аренда газонокосилок)
Под левым меню расположить блоки Онлайн-заказ и Прайс-лист
4) Правая часть (контент) - текст сохранить
5) Подвал: счетчик метрики, копирайт
Заявки фрилансеров
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