Требуется дизайнер для создания продающих страниц. Объем работы гарантируем! В заявках указывайте свой опыт и ссылки на примеры своих работ с указанием их стоимости. Также просим просчитать дизайн вот этого лэндинга http://sr-gr.ru/
Интернет магазин по продаже ювелирных изделий
Необходимо создать дизайн интернет магазина по продаже ювелирных украшений.
Есть четкая концепция понимаемого функционала.
Если будет качественный результат, то на старте еще 3 проекта.
https://www.dropbox.com/s/rqktd73dwtdab05/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ANG.docx
Заявки фрилансеров
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