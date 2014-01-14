Интернет магазин по продаже ювелирных изделий

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка275 просмотров

Необходимо создать дизайн интернет магазина по продаже ювелирных украшений.

Есть четкая концепция понимаемого функционала.

Если будет качественный результат, то на старте еще 3 проекта.

https://www.dropbox.com/s/rqktd73dwtdab05/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ANG.docx

11 лет назад
alexlife777
54 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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