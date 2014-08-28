alexlife777

Александр Горбач alexlife777

 
53 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флэш

    Необходимо написать конструктор ювелирных изделий - аналогичный такому - http://www.pandora.net/uk-ua/explore/inspiration/create-combine/bracelet-designer на флеше или другом кроссплатформенном движке.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта интернет-магазина

    Требуется вёрстка страниц под интернет-магазин. 5-10 страниц. верстаете первую - по результату - всё остальное. html/css3 + js (подбор слайдера изображений, прорисовка выпадающих меню, прочих действий пользователя)

    JavascriptВерстка сайтаHTML
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин по продаже ювелирных изделий

    Необходимо создать дизайн интернет магазина по продаже ювелирных украшений. Есть четкая концепция понимаемого функционала. Если будет качественный результат, то на старте еще 3 проекта. https://www.dropbox.com/s/rqktd73dwtdab05/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ANG.docx

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад