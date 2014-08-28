alexlife777

Необходимо создать дизайн интернет магазина по продаже ювелирных украшений. Есть четкая концепция понимаемого функционала. Если будет качественный результат, то на старте еще 3 проекта. https://www.dropbox.com/s/rqktd73dwtdab05/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ANG.docx