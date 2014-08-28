alexlife777

Требуется разработка дизайна этикеток для жидкостей (экологически чистые моющие средства).
- Дизайн продукциинет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать конструктор ювелирных изделий - аналогичный такому - http://www.pandora.net/uk-ua/explore/inspiration/create-combine/bracelet-designer на флеше или другом кроссплатформенном движке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется вёрстка страниц под интернет-магазин. 5-10 страниц. верстаете первую - по результату - всё остальное. html/css3 + js (подбор слайдера изображений, прорисовка выпадающих меню, прочих действий пользователя)HTML-верстка28 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать дизайн интернет магазина по продаже ювелирных украшений. Есть четкая концепция понимаемого функционала. Если будет качественный результат, то на старте еще 3 проекта. https://www.dropbox.com/s/rqktd73dwtdab05/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ANG.docxДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад