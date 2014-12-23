Дизайн этикеток

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Предлагаю поработать над проектом: Нужно нарисовать дисконт для организации занимающейся металлоломом. На карте нужно разместить логотип, адрес сайта и телефон (номер телефона направлю позже). Дизайн карты в виде золотой банковской карты и на ...