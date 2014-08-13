Здравствуйте.необходимо создать дизайн для корпоративного сайта.опыт обязательно.
Необходим дизайн сайта
Добрый день, необходим дизайн сайта - стилистика и вообще яркость и качество работы брать с сайта - http://goodwine.ua/ - очень нравится. Поменяется только структура сайта(пункты меню, футер, и нижняя часть сайта) и соответственно нужно не повторять 1 в 1. По работе - сначала мы рисуем 1 страницу, потом после утверждения все которые отличаются визуально от главной, это текстовая, фотогалерея, контакты и еще парочку. на сайте примере есть интернет магазин, у нас его не будет у нас более корпоративный сайт. Все кто заинтересовался, прошу указать стоимость и сроки. В прикрепеленном файле структура сайта.
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