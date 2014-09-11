Макет сайта боевых искусств

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок205 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн главной и внутренней для сайта боевых искусств + танцы.

Желательно наличие аналогичных работ - но не обязательно.

Проект без предоплаты.

Кто готов взяться - оставляйте заявки.

Бюджет 3000 рублей.

11 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Все супер! Качество порадовало!!!
Задача была поставлена внятно и в целом процесс работы был гладкий. Была небольшая задержка по оплате работы, но в итоге средства получены в полном объеме.

Заявки фрилансеров

bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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