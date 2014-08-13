Дизайн посадочной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки236 просмотров

Необходимо разработать дизайн посадочной страницы, компания занимается остеклением, отделкой, ремонтом балконов и лоджий под ключ.

11 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Заявленное не соответствует действительности
работа была выполнена на 70%, после чего заказчик попросту потерялся. по факту - деньги не получены, работа не доделана. Не рекомендую или только по полной предоплате.

Заявки фрилансеров

bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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