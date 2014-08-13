Необходимо сделать сайт для компании занимающейся круизами: 1. Дизайн сайта и логотипа. 2. Верстка жду предложения цены и сроков. черновик тз прикреплен.
Дизайн корпоративного сайта
Есть четко описанная задача. На основании прототипа и ТЗ надо сделать дизайн сайта. Оплата после набросков - 25%, по показу жпг - 75%
Оплата на киви или яд
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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