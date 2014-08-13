Приветствую! Для сайта www.a-idea.ru, для главной страницы. Надо ее доработать: Дизайн сайта и страницы нравится, но надо наполнить текстом, картинками по тематике отделка фасадов зданий. Т.е. Раскрыть тему. Для этого придется дорисовать ...
Дизайн сайта для косметической компании
Нужно сделать дизайн главной страницы по предложенному макету, а так же предложить варианты для второстепенных страниц.
Все подробности будут обсуждаться с понравившимся исполнителем.
Без предоплаты. Только сдельно.
Возможно долговременное сотрудничество по другим вопросам.
Заявки фрилансеров
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