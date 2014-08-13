Дизайн сайта для косметической компании

Нужно сделать дизайн главной страницы по предложенному макету, а так же предложить варианты для второстепенных страниц.

Все подробности будут обсуждаться с понравившимся исполнителем.

Без предоплаты. Только сдельно.

Возможно долговременное сотрудничество по другим вопросам.