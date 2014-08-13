Дизайн сайта для косметической компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки285 просмотров

Нужно сделать дизайн главной страницы по предложенному макету, а так же предложить варианты для второстепенных страниц.

Все подробности будут обсуждаться с понравившимся исполнителем.

Без предоплаты. Только сдельно.

Возможно долговременное сотрудничество по другим вопросам.

11 лет назад
kpn-13
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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