Прошу не давать ссылку на общую копилку с вашими портфолио, копаться нет времени! Вместо ссылки на портфолио просто прикрепите ссылки на 1-3 конкретных работы похожие на: Требуется уровень дизайна чуть выше такого: http://gazoil-city.info ...