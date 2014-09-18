Дизайн Интернет - магазина

Добрый день!

В приложении бриф и ТЗ на разработку интернет магазина.

Нужно чтобы главная и внутренняя страницы были одинаковыми.

Рисуем только 1 страницу.

Имеется логотип. Его вышлю выбранному исполнителю.

Пожалуйста сразу указывайте срок и сумму. Без этого не рассматриваю.

Также преимущество тем кто делал подобные проекты.