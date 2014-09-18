Дизайн Интернет - магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок318 просмотров

Добрый день!

В приложении бриф и ТЗ на разработку интернет магазина.

Нужно чтобы главная и внутренняя страницы были одинаковыми.

Рисуем только 1 страницу.

Имеется логотип. Его вышлю выбранному исполнителю.

Пожалуйста сразу указывайте срок и сумму. Без этого не рассматриваю.

Также преимущество тем кто делал подобные проекты.

11 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$300
5 дней
Отличный дизайн! Все сделано в срок и в соответствии с пожеланиями.
Сотрудничеством доволен. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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