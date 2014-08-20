Изменение дизайна

Доброй середины августа. Нужно создать новый удобный и красивый дизайн для страниц аниме-персонажей на нашем сайте. Пример страницы персонажа: http://jut.su/ninja/Madara_Uchiha/ Дизайн нужен лишь для левого блока сайта (навигационное меню и ...