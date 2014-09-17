Доброе утро!

Необходим редизайн главной страницы.

Но не глобальный...убрать пару кнопок вместо них блок с новостями, оформить более красивым шрифтом главное меню, заменить цвет полоски.

Вообщем готов дать полное ТЗ на редизайн, но еще раз-не глобально.

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