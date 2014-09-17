Редизайн главной страницы

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  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок195 просмотров

Доброе утро!

Необходим редизайн главной страницы.

Но не глобальный...убрать пару кнопок вместо них блок с новостями, оформить более красивым шрифтом главное меню, заменить цвет полоски.

Вообщем готов дать полное ТЗ на редизайн, но еще раз-не глобально.

Оплата на карту любого Банка.

11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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