Дизайн одной страницы

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок214 просмотров

Добрый день!

Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта-визитки.

ТЗ смотрите в приложении.

Рассмотрю предложения до 40$

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mochulskiy
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Спасибо! Работа выполнена на достойном уровне!
Отличный заказчик, все четко и ясно. Оплата сразу после окончания работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mochulskiy
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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