необходимо сделать дизайн в сообществе (аватарка, баннер, внутреннее меню) Предлагайте свои цены
Дизайн одной страницы
Добрый день!
Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта-визитки.
ТЗ смотрите в приложении.
Рассмотрю предложения до 40$
Выбранный исполнитель
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