Дополнения на сайт, работы на 2-3 часа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок183 просмотра

Нужно сделать поправки в дизайне сайта. PSD макет отсутствует.

Изменения в шапке сайта(добавить форму поиска по сайту, номер телефона, убрать иконки соцсетей), изменения на страницах: переделать слайдер.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mochulskiy
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Все супер!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Mochulskiy
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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