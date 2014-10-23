Дизайн двух лэндингов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка111 просмотров

Дизайн двух лэндингов:

1. Big Pen

2. Big Bust

Упаковки нужно отрисовать, чтобы не использовать напрямую продуктовые фотографии.

Как уже делали на прошлых лэндингах.

Обязательно в дизайне разместить сертификаты.

Счетчики обратного отсчета.

И в этих дизайнах нужно много "медалек". Особенно в первом экране.

Цена 990 руб.

Сертификаты выслал на почту.

11 лет назад
sisers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$440
7 дней
Все на 5+. Качество как всегда на высоте, к тому же огромный плюс, что Алексей является настоящим экспертом в области продающих дизайнов. Творчество творчеством, а многире дизайнеры страдают тем, что слишком далеки они от народа. Туту же всегда соблюдается оптимальное соотношение качественного дизайна, который продает.
Спасибо Сергею за проект) Мои рекомендации, как замечательному заказчику!)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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