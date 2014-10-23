Дизайн двух лэндингов:

Все на 5+. Качество как всегда на высоте, к тому же огромный плюс, что Алексей является настоящим экспертом в области продающих дизайнов. Творчество творчеством, а многире дизайнеры страдают тем, что слишком далеки они от народа. Туту же всегда соблюдается оптимальное соотношение качественного дизайна, который продает.