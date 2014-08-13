Привет, Вот что нужно: 1. Найти в интернете логотипы авиакомпаний в векторном формате (всего нужно 100 логотипов). 2. В случае, если векторный логотип не найден, нужно его отрисовать ...
Дизайн для корпоративного сайта
Здравствуйте.необходимо создать дизайн для корпоративного сайта.опыт обязательно.
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