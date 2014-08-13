Дизайнер Landing Page

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Завершен17 заявок218 просмотров

Требуется дизайнер для создания продающих страниц. Объем работы гарантируем! В заявках указывайте свой опыт и ссылки на примеры своих работ с указанием их стоимости. Также просим просчитать дизайн вот этого лэндинга http://sr-gr.ru/

11 лет назад
georgygod
Георгий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Spencer1
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
30 дней
Дмитрий выполнил работу в срок и в надлежащем качестве! Рекомендую! Будем работать дальше!
Георгий отлично поставил задачу, очень быстро давал комментарии по проекту и мгновенно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Spencer1
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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