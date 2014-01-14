Доброго дня.мне требуется сделать редизайн сайта по продажам кормов для животных.требования:качество и сжатые сроки.
Дизайн сайта (медицинская тематика)
Добрый день.
Требуется ответственный и творческий специалист для подготовки макетов дизайна сайта.
Тематика - бесплатный каталог клиник Израиля (проект гуманитарный).
Задача:
1. Подготовка 14-15 страниц макетов, из них уникальные 7-8, остальные шаблонные
2. Грамотная подготовка psd макета (с указанием использованных слоев, стилей, шрифтов и.т.д)
3. После верстки верстальщиком, дизайн-контроль за ошибками
От исполнителя:
1. Умение готовить чистые макеты, в минималистическом стиле и удобные с т.з. UX.
2. Портфолио (без него не рассматриваю заявки). На звезды не смотрю.
3. Внимательно ознакомиться с ТЗ и озвучить реальные сроки и бюджет
4. Наличие и использование Skype
От заказчика:
1. Есть готовое ТЗ (в текстовом виде, где подробно все изложено)
2. Есть концепт-скелет в Axure главной, для общего понимая
3. Адекватность и предоставление творческой свободы специалисту (заранее оговорив)
Буду рад с Вами сотрудничать. Заявки скрыты.
Если проект открыт - значит еще ищу специалиста.
Заявки фрилансеров
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