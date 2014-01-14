Дизайн сайта (медицинская тематика)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок409 просмотров

Добрый день.

Требуется ответственный и творческий специалист для подготовки макетов дизайна сайта.

Тематика - бесплатный каталог клиник Израиля (проект гуманитарный).

Задача:

1. Подготовка 14-15 страниц макетов, из них уникальные 7-8, остальные шаблонные

2. Грамотная подготовка psd макета (с указанием использованных слоев, стилей, шрифтов и.т.д)

3. После верстки верстальщиком, дизайн-контроль за ошибками

От исполнителя:

1. Умение готовить чистые макеты, в минималистическом стиле и удобные с т.з. UX.

2. Портфолио (без него не рассматриваю заявки). На звезды не смотрю.

3. Внимательно ознакомиться с ТЗ и озвучить реальные сроки и бюджет

4. Наличие и использование Skype

От заказчика:

1. Есть готовое ТЗ (в текстовом виде, где подробно все изложено)

2. Есть концепт-скелет в Axure главной, для общего понимая

3. Адекватность и предоставление творческой свободы специалисту (заранее оговорив)

Буду рад с Вами сотрудничать. Заявки скрыты.

Если проект открыт - значит еще ищу специалиста.

11 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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