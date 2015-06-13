Добрый день.требуется редизайн сайта флористики.только уникальные предложения.только специалисты.
Сайт фитнес клуба
Всем привет!
Необходим дизайн для сайта фитнес-клуба
Сайт уже есть, но дизайн на нем ничего общего с фитнес-клубом не имеет.
Хотим увидеть дизайн сайта на котором посетитель поймет, что он попал на сайт фитнес клуба)))
У нас есть уже готовый логотип и его нужно будет вписать в сайт. (прикреплен фалйликом)
Нужно задать стиль и нарисовать главную страницу и страницу с перечнем услуг.
Заранее спасибо)
Победитель конкурса
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