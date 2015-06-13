Сайт фитнес клуба

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1903 просмотра
#1$100

Всем привет!

Необходим дизайн для сайта фитнес-клуба

Сайт уже есть, но дизайн на нем ничего общего с фитнес-клубом не имеет.

Хотим увидеть дизайн сайта на котором посетитель поймет, что он попал на сайт фитнес клуба)))

У нас есть уже готовый логотип и его нужно будет вписать в сайт. (прикреплен фалйликом)

Нужно задать стиль и нарисовать главную страницу и страницу с перечнем услуг.

Заранее спасибо)

11 лет назад
kospi
Петр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

ekaterlina
Екатерина 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ekaterlina
Екатерина 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
#1

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