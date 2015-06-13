# 1 — $ 100

Всем привет!

Необходим дизайн для сайта фитнес-клуба

Сайт уже есть, но дизайн на нем ничего общего с фитнес-клубом не имеет.

Хотим увидеть дизайн сайта на котором посетитель поймет, что он попал на сайт фитнес клуба)))

У нас есть уже готовый логотип и его нужно будет вписать в сайт. (прикреплен фалйликом)

Нужно задать стиль и нарисовать главную страницу и страницу с перечнем услуг.

Заранее спасибо)