Дизайн лединга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок190 просмотров

Дизайн лединга

http://kristalnaya.ru/domoj/ — это страница, которую нужно переделать.

Техническое задание во вложении, исходники (на которые ссылка в техзадании) вышлю исполнителю.

Просьба не писать сообщения в ЛС. Я обязательно посмотрю ваше портфолио, если вы оставите заявку.

11 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Работа была сделана в соответствии с ТЗ. Доработки так же сделаны правильно.
Чёткое тз, своевременная оплата. Сотрудничеством осталась довольна.

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интернет магазин по продаже ювелирных изделий

    Необходимо создать дизайн интернет магазина по продаже ювелирных украшений. Есть четкая концепция понимаемого функционала. Если будет качественный результат, то на старте еще 3 проекта. https://www.dropbox.com/s/rqktd73dwtdab05/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ANG.docx

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер Landing Page

    Требуется дизайнер для создания продающих страниц. Объем работы гарантируем! В заявках указывайте свой опыт и ссылки на примеры своих работ с указанием их стоимости. Также просим просчитать дизайн вот этого лэндинга http://sr-gr.ru/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт фитнес клуба

    $100

    Всем привет! Необходим дизайн для сайта фитнес-клуба Сайт уже есть, но дизайн на нем ничего общего с фитнес-клубом не имеет. Хотим увидеть дизайн сайта на котором посетитель поймет, что он ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день.требуется редизайн сайта флористики.только уникальные предложения.только специалисты.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта (медицинская тематика)

    $500

    Добрый день. Требуется ответственный и творческий специалист для подготовки макетов дизайна сайта. Тематика - бесплатный каталог клиник Израиля (проект гуманитарный). Задача: 1. Подготовка 14-15 страниц макетов, из них уникальные ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн

    Доброго дня.мне требуется сделать редизайн сайта по продажам кормов для животных.требования:качество и сжатые сроки.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизай Landing Page, на основе технического макета

    Страничка получится длинная, как простыня. Поэтому по сути Вам там нужно нарисовать всего 3-4 типа переходов между блоками, и найти нормальные иконки. Текст и всяческую помощь я предоставляю. ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим дизайн сайта

    Добрый день, необходим дизайн сайта - стилистика и вообще яркость и качество работы брать с сайта - http://goodwine.ua/ - очень нравится. Поменяется только структура сайта(пункты меню, футер, и нижняя часть сайта) и соответственно нужно не ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    11 лет назад