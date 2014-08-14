Сделать редизайн сайта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки282 просмотра

Есть сайт: programmybesplatno.com

Необходимо сделать ему уникальный дизайн, структура такая же будет!

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Логотип остается что сейчас, ТЗ в наличии.

Ваши цены и сроки.

11 лет назад
webmaker000
Роман 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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