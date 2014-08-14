Всем добрый день. Нужен Редизайн главной странички интернет-магазина спортивных товаров для гимнастики. Логотип и общие цвета есть, они на рисунке. Хочется увидеть более продуманный и современный дизайн. Прошу визуально не перегружать сайт. Нравится когда просто ...
Сделать редизайн сайта
Есть сайт: programmybesplatno.com
Необходимо сделать ему уникальный дизайн, структура такая же будет!
- Главная страница
- Страница категории
- Страница записи
Логотип остается что сейчас, ТЗ в наличии.
Ваши цены и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте Есть готовый сайт нужно нужно дополнить дизайн или немного переделать его. Сайт из 11 страниц главное переделать шапку и подвал, на втором месте личный кабинет из 5 страниц. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется доработать flash сайт http://www.help-in-china.com/#/splash-page/ на Moto CMS. В целом важно добится видимых улучшений в дизайне (шрифты, расположение объектов, иконки, фон, а так же мобильная версия).Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Срочно. Нужно сегодня! Есть psd макет другой страницы нужно используя его элементы оформления сделать новую, также есть структурный макет новой страницы. Т.е. по сути нужно оформление страницы.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
Требуется дизайн информационного сайта. Все подробности обсудим. Бюджет 60$Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте. Я представляю студию, работаем в ценовом сегменте от 30-80 т.р. Ищем дизайнеров на постоянное сотрудничество. Задача: Разработка дизайна на основе ТЗ и брифа. (3-5 страниц в среднем) Ориентировочные бюджеты на ...Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать посадочную страницу для теста. Предлагаю создать на данном ресурсе, из готовых шаблонов. http://lpgenerator.ru/ Работа скорее для новичков. Возможно привлечение человека на другие проекты. Пожалуйста ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется 10 различных дизайнов для сайтов интим салонов. Все 10 есстественно будут оплачены. Т.е. это не тендер, где выберу лучшего, это скорее привлечение коллективного творческого начала, чтобы сделать непохожие шаблоны. Какие страницы должны быть: ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Текущий дизайн нашего сайта http://nkpu.ru/ нравится, но он скопирован с другого сайта (нарушены авторские права). Нужно нарисовать новый дизайн клининговой компании - сайта nkpu.ru КАК МИНИМУМ НЕ ХУЖЕ ТЕКУЩЕГО. Обязательно сохранить логотип ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт11 лет назад