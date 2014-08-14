Редизайн главной страницы интернет-магазина

# 1 — $ 120

Всем добрый день. Нужен Редизайн главной странички интернет-магазина спортивных товаров для гимнастики. Логотип и общие цвета есть, они на рисунке. Хочется увидеть более продуманный и современный дизайн. Прошу визуально не перегружать сайт. Нравится когда просто и со вкусом.

Еще маленький нюанс, сайт ориентирован на оптовую торговлю т.е. обычные розничные покупатели мало интересны, прошу это учесть.

Победитель конкурса также получит доп. заказ на внутренний странички, баннеры и т.д.

Если возникнут вопросы то пишите в личку.