Редизайн главной страницы интернет-магазина

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок826 просмотров
#1$120

Всем добрый день. Нужен Редизайн главной странички интернет-магазина спортивных товаров для гимнастики. Логотип и общие цвета есть, они на рисунке. Хочется увидеть более продуманный и современный дизайн. Прошу визуально не перегружать сайт. Нравится когда просто и со вкусом.

Еще маленький нюанс, сайт ориентирован на оптовую торговлю т.е. обычные розничные покупатели мало интересны, прошу это учесть.

Победитель конкурса также получит доп. заказ на внутренний странички, баннеры и т.д.

Если возникнут вопросы то пишите в личку.

11 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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