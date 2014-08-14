Здравствуйте Есть готовый сайт нужно нужно дополнить дизайн или немного переделать его. Сайт из 11 страниц главное переделать шапку и подвал, на втором месте личный кабинет из 5 страниц. ...
Редизайн главной страницы интернет-магазина
Всем добрый день. Нужен Редизайн главной странички интернет-магазина спортивных товаров для гимнастики. Логотип и общие цвета есть, они на рисунке. Хочется увидеть более продуманный и современный дизайн. Прошу визуально не перегружать сайт. Нравится когда просто и со вкусом.
Еще маленький нюанс, сайт ориентирован на оптовую торговлю т.е. обычные розничные покупатели мало интересны, прошу это учесть.
Победитель конкурса также получит доп. заказ на внутренний странички, баннеры и т.д.
Если возникнут вопросы то пишите в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется доработать flash сайт http://www.help-in-china.com/#/splash-page/ на Moto CMS. В целом важно добится видимых улучшений в дизайне (шрифты, расположение объектов, иконки, фон, а так же мобильная версия).Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Срочно. Нужно сегодня! Есть psd макет другой страницы нужно используя его элементы оформления сделать новую, также есть структурный макет новой страницы. Т.е. по сути нужно оформление страницы.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
Требуется дизайн информационного сайта. Все подробности обсудим. Бюджет 60$Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте. Я представляю студию, работаем в ценовом сегменте от 30-80 т.р. Ищем дизайнеров на постоянное сотрудничество. Задача: Разработка дизайна на основе ТЗ и брифа. (3-5 страниц в среднем) Ориентировочные бюджеты на ...Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать посадочную страницу для теста. Предлагаю создать на данном ресурсе, из готовых шаблонов. http://lpgenerator.ru/ Работа скорее для новичков. Возможно привлечение человека на другие проекты. Пожалуйста ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется 10 различных дизайнов для сайтов интим салонов. Все 10 есстественно будут оплачены. Т.е. это не тендер, где выберу лучшего, это скорее привлечение коллективного творческого начала, чтобы сделать непохожие шаблоны. Какие страницы должны быть: ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Текущий дизайн нашего сайта http://nkpu.ru/ нравится, но он скопирован с другого сайта (нарушены авторские права). Нужно нарисовать новый дизайн клининговой компании - сайта nkpu.ru КАК МИНИМУМ НЕ ХУЖЕ ТЕКУЩЕГО. Обязательно сохранить логотип ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн лединга http://kristalnaya.ru/domoj/ — это страница, которую нужно переделать. Техническое задание во вложении, исходники (на которые ссылка в техзадании) вышлю исполнителю. Просьба не писать сообщения в ЛС. Я обязательно посмотрю ваше ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать дизайн интернет магазина по продаже ювелирных украшений. Есть четкая концепция понимаемого функционала. Если будет качественный результат, то на старте еще 3 проекта. https://www.dropbox.com/s/rqktd73dwtdab05/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ANG.docxДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад