Простой сайт для программы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок194 просмотра

Добрый вечер

Нужно сделать простой сайт для программы

Требуется дизайн и верстка вместе

3 страницы

1 - главная. На ней название программы, 1 скрин, описание, кнопка "скачать", отзывы и ссылки на лицензионное соглашение и контактную форму

2 - контактная форма

3 - текстовая страница с лицензионным соглашением

Бюджет скромный 50-60 USD

Оплата вебмани

11 лет назад
gwillpr
Роман 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$60
4 дня
Отлично поработали Я задал вектор куда копать, а Илья сам сделал макет, все согласовал, сверстал и выложил на своем хостинге для проверки работоспособности. Сделано все на 5 баллов, очень рекомендую
Рекомендую к работе с Романом! Четкая постановка задачи, грамотное выяснение рабочих моментов и своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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