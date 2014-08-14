Разработать дизайн интерфейсов

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Закрыт15 заявок182 просмотра

Для сервиса по доставке еды необходимо нарисовать несколько интерфейсных страниц (сайт уже работает). Задание отправляю понравившимся исполнителям. От вас жду цену и сроки.

11 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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