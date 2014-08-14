Надо внести изменения в дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок185 просмотров

В дизайне сайта rollstandart.ru надо доработать две вещи:

1) Сделать более читабельным выпадающее меню сверху - http://prntscr.com/4col10

2) Сделать заметнее телефоны в шапке.

Что на мой взгляд сейчас плохо в выпадающем меню: градиент, темный фон, белый контур у букв, все буквы заглавные. Надо от чего-то из этого (или от всего) избавиться.

Телефоны в шапке надо сделать крупнее и более заметными (например, фон под ними сделать светлее). Для этого надо будет изменить правую часть шапки на ваше усмотрение. Телефоны остаются в правой части шапки и будут так же текстом (декоративными их делать не надо).

У меня исходника в psd нет. От вас будет нужен psd.

Пишите свою цену за работу и сроки.

11 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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