Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок366 просмотров

Тематика сайта: строительные материалы и строительство

Сайт будет на водрпрессе. Шаблон мы уже выбрали, но вполне можем и другой выбрать по вашей рекомендации.

Вот шаблоны, которые нам понравились:

http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/49404.html

http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/45542.html

Но, повторюсь, мы не зацикливаемся на этих шаблонах.

Примерную структуру сайта вышлю на почту.

Требования к сайту:

Сайт не должен быть перегружен информацией и графикой, т.е. все должно быть очень кратко и наглядно.

До 21 августа будут готовы тексты для сайта.

Конкретика в личке или в почте.

Если работаете по безналу, совсем хорошо.

HTMLWordPress
11 лет назад
Valtes
Кирилл 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Nirvantus
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Мне понравилось работать с Сергеем. Оговоренные сроки соблюдает, выполняет взятые на себя обязательства. Как дизайнер работает хорошо, адекватно реагирует на замечания заказчика. Самое главное, что человек не пропадает после оплаты и продолжает вносить изменения в дизайн на оговоренных условиях.
Быстро и без проблем выполнили все задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nirvantus
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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