Тематика сайта: строительные материалы и строительство

Сайт будет на водрпрессе. Шаблон мы уже выбрали, но вполне можем и другой выбрать по вашей рекомендации.

Вот шаблоны, которые нам понравились:

http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/49404.html

http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/45542.html

Но, повторюсь, мы не зацикливаемся на этих шаблонах.

Примерную структуру сайта вышлю на почту.

Требования к сайту:

Сайт не должен быть перегружен информацией и графикой, т.е. все должно быть очень кратко и наглядно.

До 21 августа будут готовы тексты для сайта.

Конкретика в личке или в почте.

Если работаете по безналу, совсем хорошо.