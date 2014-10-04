есть сайт на шаблоне нужно поменять ему дизайн (перекрасить) то есть ни какие элементы ни куда не двигаем ни на один пиксель просто подставляем другие картинки согласно тематики и максимум меняем цвета ...
Шапка для форума
Требуется нарисовать шапку для форума — http://sovpokrf.ru
Тематика — совместные покупки.
Для примера — http://spmir39.ru
Размеры шапки — как в примере.
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