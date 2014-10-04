Шапка для форума

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок191 просмотр

Требуется нарисовать шапку для форума — http://sovpokrf.ru

Тематика — совместные покупки.

Для примера — http://spmir39.ru

Размеры шапки — как в примере.

11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bina1
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Работали
Оплату произвел быстро. Постоянно на связи.

Заявки фрилансеров

Bina1
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перекрасить сайт

    $20

    есть сайт на шаблоне нужно поменять ему дизайн (перекрасить) то есть ни какие элементы ни куда не двигаем ни на один пиксель просто подставляем другие картинки согласно тематики и максимум меняем цвета ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются прототипы сайта

    $200

    Требуются прототипы для сайта по сантехнике. Выдаем краткое задание, где перечислены блоки сайта. Ваша задача – на основе увиденного ТЗ отрисовать современный прототип. Пример качественного прототипа ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать и свертстать landing

    $100

    Надо нарисовать красивый landing с формой под заполнение регистрационных данных, сверстать его и прикрепить форму авторизации с формой на другом сайте. Оставляйте контакт icq в ПМ.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт для программы

    $100

    Добрый вечер Нужно сделать простой сайт для программы Требуется дизайн и верстка вместе 3 страницы 1 - главная. На ней название программы, 1 скрин, описание, кнопка "скачать", отзывы и ссылки на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн интерфейсов

    Для сервиса по доставке еды необходимо нарисовать несколько интерфейсных страниц (сайт уже работает). Задание отправляю понравившимся исполнителям. От вас жду цену и сроки.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо внести изменения в дизайн сайта

    В дизайне сайта rollstandart.ru надо доработать две вещи: 1) Сделать более читабельным выпадающее меню сверху - http://prntscr.com/4col10 2) Сделать заметнее телефоны в шапке. Что на мой взгляд сейчас плохо в ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать редизайн сайта

    $140

    Есть сайт: programmybesplatno.com Необходимо сделать ему уникальный дизайн, структура такая же будет! - Главная страница - Страница категории - Страница записи Логотип остается ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн главной страницы интернет-магазина

    $120

    Всем добрый день. Нужен Редизайн главной странички интернет-магазина спортивных товаров для гимнастики. Логотип и общие цвета есть, они на рисунке. Хочется увидеть более продуманный и современный дизайн. Прошу визуально не перегружать сайт. Нравится когда просто ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад