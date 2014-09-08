Требуются прототипы для сайта по сантехнике. Выдаем краткое задание, где перечислены блоки сайта. Ваша задача – на основе увиденного ТЗ отрисовать современный прототип. Пример качественного прототипа ...
Перекрасить сайт
есть сайт на шаблоне нужно поменять ему дизайн (перекрасить)
то есть ни какие элементы ни куда не двигаем ни на один пиксель
просто подставляем другие картинки согласно тематики и
максимум меняем цвета бекграунда фонтов и кнопок
1. Нужно сделать из шаблона (на скриншоте) дизайн сайта службы такси. Цвета соответствующие
(черный-жёлтый-белый). Также и изобразить простой логотип (буквенный) может + иконка любая.
Разрешается изменять только цвета, графику, и текст надписей. Всё остальное
(размеры блоков, отступы) должно быть сохранено в исходном виде, как и было
изначально в шаблоне.
Если материалов недостаточно, чтобы заполнить все имеющиеся элементы шаблона, можно их удалить вообще
(но не изменять их внешний вид). Но это лишь в крайних случаях.
пример дизайна который нравится заказчику http://www.favorittaxi.net/
Данные, которые нужно отобразить в макете:
1.ООО "Фаворит Сервис"
"Favorit Service Taxi"
2.Прием и выполнение заказов на перевозку пассажиров и их багажа
Аренда авто.
3.Окружной проезд 36
79160122244
Выбранный исполнитель
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