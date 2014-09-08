Перекрасить сайт

есть сайт на шаблоне нужно поменять ему дизайн (перекрасить)

то есть ни какие элементы ни куда не двигаем ни на один пиксель

просто подставляем другие картинки согласно тематики и

максимум меняем цвета бекграунда фонтов и кнопок

1. Нужно сделать из шаблона (на скриншоте) дизайн сайта службы такси. Цвета соответствующие

(черный-жёлтый-белый). Также и изобразить простой логотип (буквенный) может + иконка любая.

Разрешается изменять только цвета, графику, и текст надписей. Всё остальное

(размеры блоков, отступы) должно быть сохранено в исходном виде, как и было

изначально в шаблоне.

Если материалов недостаточно, чтобы заполнить все имеющиеся элементы шаблона, можно их удалить вообще

(но не изменять их внешний вид). Но это лишь в крайних случаях.

пример дизайна который нравится заказчику http://www.favorittaxi.net/

Данные, которые нужно отобразить в макете:

1.ООО "Фаворит Сервис"

"Favorit Service Taxi"

2.Прием и выполнение заказов на перевозку пассажиров и их багажа

Аренда авто.

3.Окружной проезд 36

79160122244

[email protected]