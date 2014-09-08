Перекрасить сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок276 просмотров

есть сайт на шаблоне нужно поменять ему дизайн (перекрасить)

то есть ни какие элементы ни куда не двигаем ни на один пиксель

просто подставляем другие картинки согласно тематики и

максимум меняем цвета бекграунда фонтов и кнопок

1. Нужно сделать из шаблона (на скриншоте) дизайн сайта службы такси. Цвета соответствующие

(черный-жёлтый-белый). Также и изобразить простой логотип (буквенный) может + иконка любая.

Разрешается изменять только цвета, графику, и текст надписей. Всё остальное

(размеры блоков, отступы) должно быть сохранено в исходном виде, как и было

изначально в шаблоне.

Если материалов недостаточно, чтобы заполнить все имеющиеся элементы шаблона, можно их удалить вообще

(но не изменять их внешний вид). Но это лишь в крайних случаях.

пример дизайна который нравится заказчику http://www.favorittaxi.net/

Данные, которые нужно отобразить в макете:

1.ООО "Фаворит Сервис"

"Favorit Service Taxi"

2.Прием и выполнение заказов на перевозку пассажиров и их багажа

Аренда авто.

3.Окружной проезд 36

79160122244

[email protected]

11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Классный дизайнер. Все прошло хорошо! Рекомендую!
Спасибо за работу. Оплата сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуются прототипы сайта

    $200

    Требуются прототипы для сайта по сантехнике. Выдаем краткое задание, где перечислены блоки сайта. Ваша задача – на основе увиденного ТЗ отрисовать современный прототип. Пример качественного прототипа ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать и свертстать landing

    $100

    Надо нарисовать красивый landing с формой под заполнение регистрационных данных, сверстать его и прикрепить форму авторизации с формой на другом сайте. Оставляйте контакт icq в ПМ.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт для программы

    $100

    Добрый вечер Нужно сделать простой сайт для программы Требуется дизайн и верстка вместе 3 страницы 1 - главная. На ней название программы, 1 скрин, описание, кнопка "скачать", отзывы и ссылки на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн интерфейсов

    Для сервиса по доставке еды необходимо нарисовать несколько интерфейсных страниц (сайт уже работает). Задание отправляю понравившимся исполнителям. От вас жду цену и сроки.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо внести изменения в дизайн сайта

    В дизайне сайта rollstandart.ru надо доработать две вещи: 1) Сделать более читабельным выпадающее меню сверху - http://prntscr.com/4col10 2) Сделать заметнее телефоны в шапке. Что на мой взгляд сейчас плохо в ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать редизайн сайта

    $140

    Есть сайт: programmybesplatno.com Необходимо сделать ему уникальный дизайн, структура такая же будет! - Главная страница - Страница категории - Страница записи Логотип остается ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн главной страницы интернет-магазина

    $120

    Всем добрый день. Нужен Редизайн главной странички интернет-магазина спортивных товаров для гимнастики. Логотип и общие цвета есть, они на рисунке. Хочется увидеть более продуманный и современный дизайн. Прошу визуально не перегружать сайт. Нравится когда просто ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать или переделать дизайн сайта 10 страниц

    $100

    Здравствуйте Есть готовый сайт нужно нужно дополнить дизайн или немного переделать его. Сайт из 11 страниц главное переделать шапку и подвал, на втором месте личный кабинет из 5 страниц. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад