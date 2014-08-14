Приветствую вас уважаемые!

Нужен дизайн сайта студии.

Ожидается 2 файла PSD:

Главная страница, внутренняя с разными элементами контента

Тема: разработка сайтов, скриптов, верстка.

Желаемый стиль: дружелюбный и удобный, НЕ перегруженный графикой.

Предусмотреть места под рекламу Яндекс или Google

- Фиксированная ширина (1000 - 1200)

- Использование только стандартных шрифтов (Arial, Verdana или Geneva)

- Помимо текста в контенте, нужно также отрисовать такие элементы как вкладки, формы, поля ввода и кнопки. С ховерами (когда кнопка меняет цвет при наведении)

- Нужно отрисовать всплывающее окно, просто пустое, с заголовком.

Все подробности в личке

Интересует конечно же получше и не дорого. Желательно с примерами работ.

Спасибо!