Требуется нарисовать шапку для форума — http://sovpokrf.ru Тематика — совместные покупки. Для примера — http://spmir39.ru Размеры шапки — как в примере.
Нужен дизайн сайта студии
Приветствую вас уважаемые!
Нужен дизайн сайта студии.
Ожидается 2 файла PSD:
Главная страница, внутренняя с разными элементами контента
Тема: разработка сайтов, скриптов, верстка.
Желаемый стиль: дружелюбный и удобный, НЕ перегруженный графикой.
Предусмотреть места под рекламу Яндекс или Google
- Фиксированная ширина (1000 - 1200)
- Использование только стандартных шрифтов (Arial, Verdana или Geneva)
- Помимо текста в контенте, нужно также отрисовать такие элементы как вкладки, формы, поля ввода и кнопки. С ховерами (когда кнопка меняет цвет при наведении)
- Нужно отрисовать всплывающее окно, просто пустое, с заголовком.
Все подробности в личке
Интересует конечно же получше и не дорого. Желательно с примерами работ.
Спасибо!
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