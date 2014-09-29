Приветствую вас уважаемые! Нужен дизайн сайта студии. Ожидается 2 файла PSD: Главная страница, внутренняя с разными элементами контента Тема: разработка сайтов, скриптов, верстка. Желаемый ...
Дизайн для интернет-магазина Erwix.com
Добрый день! Нашему простейшему магазину на Simpla CMS нужен дизайн + исполнение. Страниц не так много: главная, страница товаров, карточка товара, информационная страница.
Мы заметили, что посетители идут с маркета к нам, но очень быстро уходят... Виной всему дизайн - однозначно... Нужно привлечь клиента, дизайн должен радовать глаз, сайт должен вызывать доверие. Лого тоже можно изменить! Нужно добавить информационные и акционные баннеры!
Ждем ваших предложений в виде скриншотов, фотографий - как угодно, главное чтобы вы потом могли это воплотить в жизнь!
Вознаграждение указано и за дизайн и за исполнение!
Победитель конкурса
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