Дизайн для интернет-магазина Erwix.com

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок1834 просмотра
#1$200

Добрый день! Нашему простейшему магазину на Simpla CMS нужен дизайн + исполнение. Страниц не так много: главная, страница товаров, карточка товара, информационная страница.

Мы заметили, что посетители идут с маркета к нам, но очень быстро уходят... Виной всему дизайн - однозначно... Нужно привлечь клиента, дизайн должен радовать глаз, сайт должен вызывать доверие. Лого тоже можно изменить! Нужно добавить информационные и акционные баннеры!

Ждем ваших предложений в виде скриншотов, фотографий - как угодно, главное чтобы вы потом могли это воплотить в жизнь!

Вознаграждение указано и за дизайн и за исполнение!

11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
#1
Василий победил в нашем конкурсе и сдал работу в срок! Рекомендуем!
Было приятно иметь дело с Андреем. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн сайта студии

    $100

    Приветствую вас уважаемые! Нужен дизайн сайта студии. Ожидается 2 файла PSD: Главная страница, внутренняя с разными элементами контента Тема: разработка сайтов, скриптов, верстка. Желаемый ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шапка для форума

    Требуется нарисовать шапку для форума — http://sovpokrf.ru Тематика — совместные покупки. Для примера — http://spmir39.ru Размеры шапки — как в примере.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перекрасить сайт

    $20

    есть сайт на шаблоне нужно поменять ему дизайн (перекрасить) то есть ни какие элементы ни куда не двигаем ни на один пиксель просто подставляем другие картинки согласно тематики и максимум меняем цвета ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются прототипы сайта

    $200

    Требуются прототипы для сайта по сантехнике. Выдаем краткое задание, где перечислены блоки сайта. Ваша задача – на основе увиденного ТЗ отрисовать современный прототип. Пример качественного прототипа ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать и свертстать landing

    $100

    Надо нарисовать красивый landing с формой под заполнение регистрационных данных, сверстать его и прикрепить форму авторизации с формой на другом сайте. Оставляйте контакт icq в ПМ.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт для программы

    $100

    Добрый вечер Нужно сделать простой сайт для программы Требуется дизайн и верстка вместе 3 страницы 1 - главная. На ней название программы, 1 скрин, описание, кнопка "скачать", отзывы и ссылки на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн интерфейсов

    Для сервиса по доставке еды необходимо нарисовать несколько интерфейсных страниц (сайт уже работает). Задание отправляю понравившимся исполнителям. От вас жду цену и сроки.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо внести изменения в дизайн сайта

    В дизайне сайта rollstandart.ru надо доработать две вещи: 1) Сделать более читабельным выпадающее меню сверху - http://prntscr.com/4col10 2) Сделать заметнее телефоны в шапке. Что на мой взгляд сейчас плохо в ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать редизайн сайта

    $140

    Есть сайт: programmybesplatno.com Необходимо сделать ему уникальный дизайн, структура такая же будет! - Главная страница - Страница категории - Страница записи Логотип остается ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад