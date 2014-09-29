Дизайн для интернет-магазина Erwix.com

# 1 — $ 200

Добрый день! Нашему простейшему магазину на Simpla CMS нужен дизайн + исполнение. Страниц не так много: главная, страница товаров, карточка товара, информационная страница.

Мы заметили, что посетители идут с маркета к нам, но очень быстро уходят... Виной всему дизайн - однозначно... Нужно привлечь клиента, дизайн должен радовать глаз, сайт должен вызывать доверие. Лого тоже можно изменить! Нужно добавить информационные и акционные баннеры!

Ждем ваших предложений в виде скриншотов, фотографий - как угодно, главное чтобы вы потом могли это воплотить в жизнь!

Вознаграждение указано и за дизайн и за исполнение!