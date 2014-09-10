Дизайн авто сайта

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Завершен34 заявки261 просмотр

Здравствуйте. нужен дизайнер на бюджетный проект по авто сайту. Бюджет на проект не большой. Будем его согласовывать с будущим претендентом. Работу начинать нужно уже на выходных.

11 лет назад
hostrm
Лимнов 
53 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

marina__fly
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов
11 лет назад
$50
5 дней
Все понравилось. Спасибо!
Было приятно иметь дело с этим заказчиком. Спасибо!

Заявки фрилансеров

marina__fly
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов
11 лет назад

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