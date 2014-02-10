Дизайн для слайдера на сайт

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Необходимо помочь с дизайном для слайдера. Набрать около 12 фотографий по определенным темам хорошего качества и разрешения и немного поработать с ними фотошопом?

11 лет назад
sekonsalt
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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