Имеется картинка для рекламы в Директе: http://76s.ru/banner.jpg Эту картинку надо переделать или прорисовать заново следующим образом: 1. Вместо "Ямобуры (Япония)" должен быть текст "Аренда спецтехники" 2. Нужно указать следующие телефоны: 8(495)795-10-44, 8(925)542-14-76, ...
Сделать 2 картинки с габаритами машины
Для двух манипуляторов (daewoo и hyundai) надо сделать 2 схематических рисунка, по которым можно будет видеть габариты машин. Рисунки можно делать как в цвете, так и черно-белые. На каждом рисунке должна быть (схематично) изображена машина (манипулятор) фас, профиль и сверху и проставлены габаритные размеры. Желательно, чтобы машина немного напоминала daewoo (например, не было двигателя, выдающегося вперед, как у а\м ЗИЛ, или скругленной кабины, как у Газели; сходства с оригиналом на 100%, конечно, не нужно, но и большой очевидной разницы делать тоже не следует).
В прикрепленных файлах даны:
1. Образец, как это примерно может выглядеть (только в образце нет вида сверху, но его надо будет сделать).
2. Наброски с габаритами (сделаны ручкой на листе бумаги и просто показывают габаритные размеры двух машин).
Хотелось бы обратить внимание, что качество набросков довольно низкое, т.к. при их создании была задача лишь передать размеры. При создании рисунков качество должно быть соответствующего уровня, а машина-манипулятор визуально напоминать таковую.
Однако, не нужно делать рисунки слишком сложными. Это не чертеж, а схема для посетителей сайта, по которой можно ориентироваться, подойдет машина по габаритам для той или иной работы или нет.
Предпочтение будет отдаваться тем специалистам, кто предложит более привлекательную цену работы, но рассмотрю все предложения.
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