Необходимо помочь с дизайном для слайдера. Набрать около 12 фотографий по определенным темам хорошего качества и разрешения и немного поработать с ними фотошопом?
Дизайн сайта
Ищу исполнителя для дизайна одностраничного сайта.
Бюджет 70 долларов.
У исполнителя должны быть в портфолио примеры сделанных лендингов.
Выбранный исполнитель
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