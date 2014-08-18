Дизайн сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок267 просмотров

Ищу исполнителя для дизайна одностраничного сайта.

Бюджет 70 долларов.

У исполнителя должны быть в портфолио примеры сделанных лендингов.

11 лет назад
leadmanager001
Оксана 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$70
2 дня
Отлично поработали,все мои пожелания были учтены. Спасибо! Рекомендую.
Сотрудничеством с Оксаной довольна! было приятно с ней работать, РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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