Ищу исполнителя для дизайна одностраничного сайта. Бюджет 70 долларов. У исполнителя должны быть в портфолио примеры сделанных лендингов.
Переделать (дополнить) картинку для сайта
Имеется картинка для рекламы в Директе: http://76s.ru/banner.jpg
Эту картинку надо переделать или прорисовать заново следующим образом:
1. Вместо "Ямобуры (Япония)" должен быть текст "Аренда спецтехники"
2. Нужно указать следующие телефоны: 8(495)795-10-44, 8(925)542-14-76, 8(903)673-85-84
3. В списке под маркерами (вместо имеющегося списка) написать:
* Автокран "Ивановец" 25 тонн
* Кран-манипулятор 8 тонн - 15 тонн
* Завинчивание винтовых свай
* Бурение скважин диаметр 180-600 мм, глубина до 10 м //слово "диаметр" записать значком
* Установка опор ЛЭП
* Шпунтовое ограждение
* Установка столбов освещения на дачных участках
Возможно, проще будет сделать аналогичную картинку-баннер заново, сохраняя похожий стиль и содержание, чем менять уже имеющуюся картинку.
Главные требования к картинке - качество графики (должно получиться, как минимум, не хуже, чем сейчас).
Учитывая простоту задания, бюджет небольшой. Тем не менее, готов рассмотреть любые предложения. Однако, исполнителем, скорее всего, будет выбран дизайнер, предложивший наименьшие цену и сроки изготовления (при надлежащем качестве, конечно).
Выбранный исполнитель
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