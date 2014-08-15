Переделать (дополнить) картинку для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок157 просмотров

Имеется картинка для рекламы в Директе: http://76s.ru/banner.jpg

Эту картинку надо переделать или прорисовать заново следующим образом:

1. Вместо "Ямобуры (Япония)" должен быть текст "Аренда спецтехники"

2. Нужно указать следующие телефоны: 8(495)795-10-44, 8(925)542-14-76, 8(903)673-85-84

3. В списке под маркерами (вместо имеющегося списка) написать:

* Автокран "Ивановец" 25 тонн

* Кран-манипулятор 8 тонн - 15 тонн

* Завинчивание винтовых свай

* Бурение скважин диаметр 180-600 мм, глубина до 10 м //слово "диаметр" записать значком

* Установка опор ЛЭП

* Шпунтовое ограждение

* Установка столбов освещения на дачных участках

Возможно, проще будет сделать аналогичную картинку-баннер заново, сохраняя похожий стиль и содержание, чем менять уже имеющуюся картинку.

Главные требования к картинке - качество графики (должно получиться, как минимум, не хуже, чем сейчас).

Учитывая простоту задания, бюджет небольшой. Тем не менее, готов рассмотреть любые предложения. Однако, исполнителем, скорее всего, будет выбран дизайнер, предложивший наименьшие цену и сроки изготовления (при надлежащем качестве, конечно).

11 лет назад
lt
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленное ТЗ, легкое общение и понимание задачи. Приятно работать. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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