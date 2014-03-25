Здравствуйте, нужно доделать сайт на вордпрессе. В работу войдут верстка + js + php цена работы 10 000 рублей. Сегодня приступить, завтра закончить. Без предоплаты!!! Большая просьба, если возьметесь за проект, не пропадать. Мне нужны от ...
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте, нужно доделать сайт на вордпрессе. В работу войдут верстка + js + php сейчас сайт выглядет так http://coolzagadki.ru/. цена работы до 10 000 рублей. Срок 2 дня. Сегодня приступить, завтра закончить. Без предоплаты!!!! Большая просьба, если ...Закрыт9 лет назад
- $20
1. Выложить баннер на сайт (прикреплен). Банер дожен показываться на любой странице, но только 1 раз (писать в куки) 2. Раздел доставка переименовать в раздел доставка и оплата. 3. Пожалуйста, разместите понятно для клиента информацию ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Исправить внедрение робокассы. Редирект на робокассу должен происходить на сразу после окна http://54.171.126.166/form.html и возвращаться обратно на страницу http://54.171.126.166/form/spasibo.html. При выборе оплата курьера-стандартное поведение 2.На email менеджера 1-м пунктом добавить - “онлайн оплата”, если оплата ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется программист для доработки сайта. Сайт на modx. Требуется профессионал, либо команда профессионалов. Оплата до 40 000 руб. Рассматриваю заявки с большим опытом работы в данной системе, наличие отзывов, адекватного и грамотного специалиста. Подробности в ...Закрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте, купил тему opencart. В данный момент стоит базовая версия шаблона. Версия опенкарт. 1.5.1.2. скачал на myopencart. Оплата после работы. Любым удобным Вам способом. Цена 300 рублейИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужен дизайн для региона. О товарах, людях, компаниях. Бюджет 3000 рублей за глвную, и за все второстепенные 2000 рублей. Работать начать можно сегодня уже. Оплата после работы, удобным Вам способом. Предоплаты нет.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть план здания, я его прикрепил, нужно его украсить. Примерно как то так. http://stroifed.ru/apartments/choose/1.php Нужно сделать сегодня. Оплата сразу после результата. Удобным способом.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно переводить периодически картинки в вектор. Пример прикладываю. Периодичность обращений 7-15 в неделю на данный момент. Как получится. цена вопроса за каждый вектор 50 - 100 рублей. Оплата сразу после получения файла.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайте постоянно появляются левые статьи. Не понятно откуда берутся. Менял пароли - не помогает. Кто сможет помочь. Цена вопроса обсуждаема.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $28
Здравствуйте. Нужно готовую верстку на вордпресс положить. Цена вопроса 1000 рублей.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. нужен дизайнер на бюджетный проект по авто сайту. Бюджет на проект не большой. Будем его согласовывать с будущим претендентом. Работу начинать нужно уже на выходных.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Количество символов 1000. Начать работать сегодня. Примеры своих работ скидывайте. Оплата после работы.Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно исправить ошибки, на сервиса - http://dev2.camrade.ru/base-cameras/ 7 пунктов. Можем разбить задание на этапы Для выполнения задачи нужны знания js, Яндекс Api, базовые знания php и ssh. Подробное тз со скриншотами - http://yadi.sk/d/Ljsh1fckM8JiV Далее вкратце 1. Исправить проблему, когда ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен специалист с хорошим знанием Js на долгосрочный проект, связанный с Яндекс картами. Есть наработки, нужно дописывать, править баги. Сервис подобный – http://navitravel.ru/speedcam Наработки скину при личном общении. Проект долгосрочный, оплата от 10 000 руб ...Закрыт10 лет назад
- $250
Сайт випмонтаж.рф/ "разъезжается" на многих разрешениях экрана. Слайдер с главной страницы и на главную работает некорректно. Надо поправить.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
http://rep3.arbrains.com// нужно поправить, чтобы не "разъезжался" на самых популярных разрешениях, список ниже. + починить слайдер с главной и на главную, он должен перелистываться колесиком мыши. Общие требования к верстке в прикрепленном документе. Браузеры Google Chrome ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно разместится в ряде пабликов, формат обсуждаем (но скорее всего текстово-графический баннер) Работу делим на этапы Этап 1 Проработка баннера, рекламных материалов, акции Этап 2 Составление сводной таблицы пабликов, выбор наиболее интересных Название | Ссылка ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется доработка одностраничного сайта, состоящего из 5 экранов. Дизайн и анимация в стиле Windows 8. Готова базовая верстка на Twitter Bootstrap, анимация экранов и блоков. Подробное ТЗ на анимацию блоков и верстку прилагается Что готово - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно настроить яндекс метрику и гугл аналитику Настроить реферальные хвосты Настроить цели на сайте Цели - провел больше 3 мин и нажата кнопка заявка отправлена. При нажатии кнопки заявка отправлена - на почту приходит уведомление. В уведомлении содержится ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад