Здравствуйте. Нужен дизайн для региона. О товарах, людях, компаниях. Бюджет 3000 рублей за глвную, и за все второстепенные 2000 рублей. Работать начать можно сегодня уже. Оплата после работы, удобным Вам способом. Предоплаты нет.