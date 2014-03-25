hostrm

Лимнов Алексей hostrm

 
52 годаРоссия/Саранск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт на вордпресс

    $250

    Здравствуйте, нужно доделать сайт на вордпрессе. В работу войдут верстка + js + php цена работы 10 000 рублей. Сегодня приступить, завтра закончить. Без предоплаты!!! Большая просьба, если возьметесь за проект, не пропадать. Мне нужны от ...

    PHPJavascriptWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать сайт на wordpress

    $250

    Здравствуйте, нужно доделать сайт на вордпрессе. В работу войдут верстка + js + php сейчас сайт выглядет так http://coolzagadki.ru/. цена работы до 10 000 рублей. Срок 2 дня. Сегодня приступить, завтра закончить. Без предоплаты!!!! Большая просьба, если ...

    PHPJavascriptWordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Повесить баннер и поменять информацию, ModX

    $20

    1. Выложить баннер на сайт (прикреплен). Банер дожен показываться на любой странице, но только 1 раз (писать в куки) 2. Раздел доставка переименовать в раздел доставка и оплата. 3. Пожалуйста, разместите понятно для клиента информацию ...

    MODXБаннер для сайта
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мелкие правки(Robokassa + MODx)

    1. Исправить внедрение робокассы. Редирект на робокассу должен происходить на сразу после окна http://54.171.126.166/form.html и возвращаться обратно на страницу http://54.171.126.166/form/spasibo.html. При выборе оплата курьера-стандартное поведение 2.На email менеджера 1-м пунктом добавить - “онлайн оплата”, если оплата ...

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта по авиа перевозкам

    $1000

    Требуется программист для доработки сайта. Сайт на modx. Требуется профессионал, либо команда профессионалов. Оплата до 40 000 руб. Рассматриваю заявки с большим опытом работы в данной системе, наличие отзывов, адекватного и грамотного специалиста. Подробности в ...

    MODX
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно поставить тему на opencart

    $50

    Здравствуйте, купил тему opencart. В данный момент стоит базовая версия шаблона. Версия опенкарт. 1.5.1.2. скачал на myopencart. Оплата после работы. Любым удобным Вам способом. Цена 300 рублей

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Здравствуйте. Нужен дизайн для региона. О товарах, людях, компаниях. Бюджет 3000 рублей за глвную, и за все второстепенные 2000 рублей. Работать начать можно сегодня уже. Оплата после работы, удобным Вам способом. Предоплаты нет.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно план здания украсить

    Есть план здания, я его прикрепил, нужно его украсить. Примерно как то так. http://stroifed.ru/apartments/choose/1.php Нужно сделать сегодня. Оплата сразу после результата. Удобным способом.

    PHP
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод картинок в вектор

    Нужно переводить периодически картинки в вектор. Пример прикладываю. Периодичность обращений 7-15 в неделю на данный момент. Как получится. цена вопроса за каждый вектор 50 - 100 рублей. Оплата сразу после получения файла.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн авто сайта

    Здравствуйте. нужен дизайнер на бюджетный проект по авто сайту. Бюджет на проект не большой. Будем его согласовывать с будущим претендентом. Работу начинать нужно уже на выходных.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибки в сервисе на основе Яндекс-карт

    $250

    Нужно исправить ошибки, на сервиса - http://dev2.camrade.ru/base-cameras/ 7 пунктов. Можем разбить задание на этапы Для выполнения задачи нужны знания js, Яндекс Api, базовые знания php и ssh. Подробное тз со скриншотами - http://yadi.sk/d/Ljsh1fckM8JiV Далее вкратце 1. Исправить проблему, когда ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект на Js с использованием API Яндекс-карт

    $500

    Нужен специалист с хорошим знанием Js на долгосрочный проект, связанный с Яндекс картами. Есть наработки, нужно дописывать, править баги. Сервис подобный – http://navitravel.ru/speedcam Наработки скину при личном общении. Проект долгосрочный, оплата от 10 000 руб ...

    Javascript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку

    $250

    Сайт випмонтаж.рф/ "разъезжается" на многих разрешениях экрана. Слайдер с главной страницы и на главную работает некорректно. Надо поправить.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить резиновую верстку с эффектами

    http://rep3.arbrains.com// нужно поправить, чтобы не "разъезжался" на самых популярных разрешениях, список ниже. + починить слайдер с главной и на главную, он должен перелистываться колесиком мыши. Общие требования к верстке в прикрепленном документе. Браузеры Google Chrome ...

    Android
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламная кампания в пабликах vk.com

    Нужно разместится в ряде пабликов, формат обсуждаем (но скорее всего текстово-графический баннер) Работу делим на этапы Этап 1 Проработка баннера, рекламных материалов, акции Этап 2 Составление сводной таблицы пабликов, выбор наиболее интересных Название | Ссылка ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта в metro-style

    $250

    Требуется доработка одностраничного сайта, состоящего из 5 экранов. Дизайн и анимация в стиле Windows 8. Готова базовая верстка на Twitter Bootstrap, анимация экранов и блоков. Подробное ТЗ на анимацию блоков и верстку прилагается Что готово - ...

    Bootstrap
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Метрика + GA + Анализ поискового запроса

    Нужно настроить яндекс метрику и гугл аналитику Настроить реферальные хвосты Настроить цели на сайте Цели - провел больше 3 мин и нажата кнопка заявка отправлена. При нажатии кнопки заявка отправлена - на почту приходит уведомление. В уведомлении содержится ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Перевод картинок в вектор
Алексей отличный заказчик, четкая постановка задачи, моментальная оплата, приятный в общении. Всем рекомендую.
Все отлично! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
marina__fly
Марина 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн авто сайта
Было приятно иметь дело с этим заказчиком. Спасибо!
Все понравилось. Спасибо!
Ответный отзыв
-ZALMAN-
Андреев 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Работа для программиста на opencart
Приятный заказчик. Четко поставленное техническое задание радует.
Все было выполнено отлично!
Ответный отзыв
inweb09
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Верстка landing page
Задание было простое, выполнил на одном дыхании. Спасибо за работу.
Все сделано быстро и качественно! Все поправки вносились практически мгновенно. Работали по предоплате. Человек дела. Спасибо!
Ответный отзыв
Olyuska
Ольга 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
9 баллов
10 лет назад
Перевести в вектор 3 фотографии
хороший в работе заказчик
Сделано качественно и в срок. Спасибо.
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