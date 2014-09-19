Необходимо разработать адаптивный дизайн и логотип

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок238 просмотров

Цель сайта: сбор информации о бездомных/потерявшихся кошках с помощью пользователей, которые будут размещать на сайте объявления с фото и меткой на карте, где было найдено животное.

ЦА сайта – владельцы мобильных устройств, поэтому дизайн должен в первую очередь разрабатываться для мобильных и подстраиваться под стационарные машины. Пример: мобильная версия m.vk.com/

Схемы страниц и ТЗ по логотипу в прилагаемом файле.

Ждем ваших предложений.

11 лет назад
dahak
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$140
5 дней
В первую очередь хочется отметить высокое качество макетов. Хотите современный дизайн - обращайтесь к Кириллу. В процессе работы вносил интереcные и разумные идеи по улучшению юзабилити сайта, которые в итоге успешно воплотил. Позитивное общение, заинтересованность идут в большой плюс. Сроки были немного затянуты, но, отчасти, и по нашей вине. Составляйте подробное ТЗ и сроки будут под контролем) Рекомендую как ответственного специалиста, знающего и любящего свое дело. Обращусь еще.
С таким заказчиком приятно работать! Оплата в срок, подробное ТЗ и замечания по макетам. Прислушивается к советам по юзабилити. В целом, все шикарно :)

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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