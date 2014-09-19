Необходимо разработать адаптивный дизайн и логотип

Цель сайта: сбор информации о бездомных/потерявшихся кошках с помощью пользователей, которые будут размещать на сайте объявления с фото и меткой на карте, где было найдено животное.

ЦА сайта – владельцы мобильных устройств, поэтому дизайн должен в первую очередь разрабатываться для мобильных и подстраиваться под стационарные машины. Пример: мобильная версия m.vk.com/

Схемы страниц и ТЗ по логотипу в прилагаемом файле.

Ждем ваших предложений.