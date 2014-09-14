Добрый день! Необходимо внести правки в 2 лендинга: http://shop.filmkino.pro/ http://shop.filmkino.pro/index2.php А также внести правки по данному сайту: http://filmkino.pro/ Список правок прикреплен к проекту. Все три сайта одной тематики, связаны между собой. Поэтому правки объединены в один проект. В ближайшее время понадобится ...