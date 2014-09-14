dahak

Афанасий dahak

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить XML-фид для яндекс маркет

    Сайт на самописном движке http://klimatexp.com Необходимо исправить xml-фид для яндекс.маркет, размещенный по данной ссылке http://klimatexp.com/shoping4.xml Фид должен иметь тип vendor.model На данный момент он содержит ошибки которые необходимо исправить: чтобы использовать тип описания Произвольный товар (vendor), нужно добавить атрибут ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется ручная верстка

    $132

    День добрый. Есть задача сверстать 13 страниц. Верстка нужна ручная. Крайний срок 20-21 мая. Примеры макетов можно посмотреть по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/nvh831rmtrc0js8/AADTr7I6N5zeND6KFV2alXWOa?dl=0. Пишите предложения по стоимости, отвечу в личку. Ориентировочный бюджет указан.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка+программирование сайта

    Здравствуйте! Мы очень любим животных и решили воплотить в жизнь проект по созданию сайта, на котором будет собираться информация по найденным кошкам. Благодаря данному проекту, многие бездомные питомцы смогут найти своих новых хозяев. На данный ...

    LaravelSymfony
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга для девочек, которые хотят красивое тело

    Кирилл, здравствуй. В курсе твоей истории. Желаю скорейшего выздоровления. Теперь что касается проекта. Нужно сделать аналог данного сайта http://bodyl.ru/ с вкусным дизайном. По структуре сайт будет почти идентичным. Более подробное ТЗ (расположение элементов, блоков, текста и т.д.) после обсуждения ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка+ программирование сайта Котопоиск

    $250

    Здравствуйте! Мы очень любим животных и решили воплотить в жизнь проект по созданию сайта, на котором будет собираться информация по найденным кошкам. Благодаря данному проекту, многие бездомные питомцы смогут найти своих новых хозяев. На данный ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подобрать/заменить иконки

    $13

    На странице http://filmkino.pro/kouching/ необходимо сменить иконки в разделах «Что действительно важного хочется сказать» и «Что предстоит сделать за 2 месяца». На данный момент иконки не соответствуют содержанию текста, который они иллюстрируют. Необходимо подобрать и заменить ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо разработать адаптивный дизайн и логотип

    $140

    Цель сайта: сбор информации о бездомных/потерявшихся кошках с помощью пользователей, которые будут размещать на сайте объявления с фото и меткой на карте, где было найдено животное. ЦА сайта – владельцы мобильных устройств, поэтому дизайн должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка + программирование сайта/форума

    Требуется специалист для подбора движка для сайта и соц.сети, которая будет находиться на поддомене сайта, исходя из требований, описанных в ТЗ. А также дальнейших работ по верстке, программированию и настройке обоих движков (сайт + соц.сеть). Сроки ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести правки в 2 лендинга + правки по сайту

    $120

    Добрый день! Необходимо внести правки в 2 лендинга: http://shop.filmkino.pro/ http://shop.filmkino.pro/index2.php А также внести правки по данному сайту: http://filmkino.pro/ Список правок прикреплен к проекту. Все три сайта одной тематики, связаны между собой. Поэтому правки объединены в один проект. В ближайшее время понадобится ...

    PHPПравки на сайт
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочно внести правки в дизайн сайта

    $42

    Добрый день. Необходимо срочно внести правки в существующий дизайн сайта. Вся информация в ТЗ. Также прикрепляю пример макета, который нужно править. Остальные данные высылаются после начала сотрудничества. Оплата по окончанию работ. Срок 1 день.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн 2-х landing page для киношколы

    $142

    Необходимо разработать дизайн двух landing page для киношколы. В каждом лендинге 4 разворота. ТЗ для ознакомления прилагается. Стиль, на который нужно ориентироваться: http://shop.filmkino.pro/ Детали проекта - в переписке с кандидатами. Срок - 1 неделя на оба проекта. Стоимость также ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Reslee
Кирилл 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$37
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничника
Быстрые ответы на возникающие вопросы, постоянно в сети, практически моментальная оплата сразу после приема работ.
Все делалось по ТЗ до победного. Соблюдение сроков, оперативное реагирование, качество работы - я остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Исправить XML-фид для яндекс маркет
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием возьму ещё заказов у Афанасия в будущем!
Евгений сделал все быстро, четко, в соответствии с заданием. Помог разобраться с кодом. Очень доволен сотрудничеством. Обращусь еще.
Ответный отзыв
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$163
10 баллов
9 лет назад
Требуется ручная верстка
Задание поставлено точно, работал поэтапно, деньги присылал мгновенно без всяких задержок. советую всем работать с этим заказчиком.
Дмитрий помог сделать срочный заказ по верстке. Работу выполнил качественно, в срок, правки вносил оперативно, всегда на связи. Сотрудничеством остался доволен, обращусь еще. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Правки на Joomla
Доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ, моментальная оплата.
Доволен сотрудничеством! Правки сделаны с учетом дополнительных пожеланий. Подсказывал, если возникали трудности в использовании cms. Общение на 10-ку! Вежливо и по делу.
Ответный отзыв
shevaha
Кирилл 
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$140
9 баллов
9 лет назад
Необходимо разработать адаптивный дизайн и логотип
С таким заказчиком приятно работать! Оплата в срок, подробное ТЗ и замечания по макетам. Прислушивается к советам по юзабилити. В целом, все шикарно :)
В первую очередь хочется отметить высокое качество макетов. Хотите современный дизайн - обращайтесь к Кириллу. В процессе работы вносил интереcные и разумные идеи по улучшению юзабилити сайта, которые в итоге успешно воплотил. Позитивное общение, заинтересованность идут в большой плюс. Сроки были немного затянуты, но, отчасти, и по нашей вине. Составляйте подробное ТЗ и сроки будут под контролем) Рекомендую как ответственного специалиста, знающего и любящего свое дело. Обращусь еще.
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