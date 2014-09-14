Необходимо сверстать одностраничник с css-эффектом, а также подключить скрипт отправки заявок на почту.
- $37HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт на самописном движке http://klimatexp.com Необходимо исправить xml-фид для яндекс.маркет, размещенный по данной ссылке http://klimatexp.com/shoping4.xml Фид должен иметь тип vendor.model На данный момент он содержит ошибки которые необходимо исправить: чтобы использовать тип описания Произвольный товар (vendor), нужно добавить атрибут ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $132
День добрый. Есть задача сверстать 13 страниц. Верстка нужна ручная. Крайний срок 20-21 мая. Примеры макетов можно посмотреть по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/nvh831rmtrc0js8/AADTr7I6N5zeND6KFV2alXWOa?dl=0. Пишите предложения по стоимости, отвечу в личку. Ориентировочный бюджет указан.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется белыми методами раскрутить данный аккаунт https://instagram.com/alexanderkharitonov63/ Пишите предложения и стоимость в личку.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Внести правки на сайт http://whitewed.org/ Список правок см. в прикрепленном файле Сроки - 2 дняСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Мы очень любим животных и решили воплотить в жизнь проект по созданию сайта, на котором будет собираться информация по найденным кошкам. Благодаря данному проекту, многие бездомные питомцы смогут найти своих новых хозяев. На данный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Кирилл, здравствуй. В курсе твоей истории. Желаю скорейшего выздоровления. Теперь что касается проекта. Нужно сделать аналог данного сайта http://bodyl.ru/ с вкусным дизайном. По структуре сайт будет почти идентичным. Более подробное ТЗ (расположение элементов, блоков, текста и т.д.) после обсуждения ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте! Мы очень любим животных и решили воплотить в жизнь проект по созданию сайта, на котором будет собираться информация по найденным кошкам. Благодаря данному проекту, многие бездомные питомцы смогут найти своих новых хозяев. На данный ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $13
На странице http://filmkino.pro/kouching/ необходимо сменить иконки в разделах «Что действительно важного хочется сказать» и «Что предстоит сделать за 2 месяца». На данный момент иконки не соответствуют содержанию текста, который они иллюстрируют. Необходимо подобрать и заменить ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $28
Необходимо внедрить 2 сверстанные в adobe muse страницы на сайт filmkino.pro как подразделы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $140
Цель сайта: сбор информации о бездомных/потерявшихся кошках с помощью пользователей, которые будут размещать на сайте объявления с фото и меткой на карте, где было найдено животное. ЦА сайта – владельцы мобильных устройств, поэтому дизайн должен ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист для подбора движка для сайта и соц.сети, которая будет находиться на поддомене сайта, исходя из требований, описанных в ТЗ. А также дальнейших работ по верстке, программированию и настройке обоих движков (сайт + соц.сеть). Сроки ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $120
Добрый день! Необходимо внести правки в 2 лендинга: http://shop.filmkino.pro/ http://shop.filmkino.pro/index2.php А также внести правки по данному сайту: http://filmkino.pro/ Список правок прикреплен к проекту. Все три сайта одной тематики, связаны между собой. Поэтому правки объединены в один проект. В ближайшее время понадобится ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $42
Добрый день. Необходимо срочно внести правки в существующий дизайн сайта. Вся информация в ТЗ. Также прикрепляю пример макета, который нужно править. Остальные данные высылаются после начала сотрудничества. Оплата по окончанию работ. Срок 1 день.Завершен9 лет назад
- $142
Необходимо разработать дизайн двух landing page для киношколы. В каждом лендинге 4 разворота. ТЗ для ознакомления прилагается. Стиль, на который нужно ориентироваться: http://shop.filmkino.pro/ Детали проекта - в переписке с кандидатами. Срок - 1 неделя на оба проекта. Стоимость также ...Завершен9 лет назад