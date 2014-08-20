Дизайн Лендинга. Производственная компания.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок1209 просмотров
#1$100

Нужно сделать дизайн лендинга

--ВАЖНО---

Конкурс открыт до 20го. но результаты хотелось бы увидеть уже вечером понедельника.

Те кто смогут показать хороший уровень работ в сжатые сроки, внезависимости от результатов данного конкурса будут приглашены к сотрудничеству с нашей организацией.

---Задание---

Необязательно сразу все делать идеально, главное задать направление,а там уже после того как объявим победителя можно будет допилить все красиво с правками.

В приложении ТЗ

ТЗ состоит из 2х листов, маркером подписаны блоки. номера. в тхт файлах под номерами написно что в этих блоках должно быть.

в папке вывески лежат фотографии для портфолио, их нужно порезать, минимально обработать, для первого варианта достаточно 1-2

в папке фон лежат интересные на наш взгляд варианты фона, можете предложить свой, это приветствуется.

если победитель помимо дизайна силен в верстке (глянем портфолио) то ему будет предложено сверстать сайт за доп плату.

Примеры работ которые я считаю очень качественными, и которым можно подражать, даже меняя тз на свое усмотрение, главное понять основной посыл сайта. ПРОДАВАТЬ ВЫВЕСКИ.

1. http://kiario.avc16.ru/

2. http://kemerovo.kvadrat.bz/

3. http://protuning.com/

Если есть какие-то вопросы, задавайте в скайп

11 лет назад
sobakka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

JuliyaM
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1
очень достойная работа. прекрасно обыграны этапы сделки, фон супер и в тему. оперативная реакция на правки. отличная скорость работы. всем доволен, уверен продолжим сотрудничество.
С Алексеем было очень приятно работать, четкая постановка задач, приятное общение, быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо.

Заявки фрилансеров

JuliyaM
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1

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