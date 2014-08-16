Нужен дизайн сайта для гостиничного комплекса Требования к дизайну: 1) Удобное юзабилити; 2) Современный дизайн; 3) Строгое соблюдение сроков. Сайт который нравится: http://www.kinghotelastana.com/ ...
Дизайн
Нарисовать простенький дизайн для интернет магазина серебра ukrainesilver.com.ua
Цена,сроки, гарантии
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