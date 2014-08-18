Нужен дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки146 просмотров

дизайн сайта реэлторского агенства главную и одну внутреннюю предложения на почту [email protected]

сейчас сайт выгледит так gidstroy-kvartira.ru

11 лет назад
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$80
3 дня
работа выполнена в срок и качественно всем рекамендую
Сотрудничество с Алексеем прошло легко и без проблем. Своевременная оплата, легкое общение. Всем рекомендую и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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