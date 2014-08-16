Нужно сделать дизайн группы в фейсбук, а именно:

-аватарка

-обложка скомпонированная с аватаром

-иконки около 4-5 штук (как минимум – Интернет-магазин, instagramm, youtube, вконтатке)

-страничка перехода на внешний источник

стиль есть, нужно только красиво все сделать

сама группа: https://www.facebook.com/handmadeVideocard

стиль в каком должна быть группа в прикреплении (это дизайн сайта будущего)

от вас сроки и цена