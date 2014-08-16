Обновить текущий шаблон сайта, без фантазий, без существенных изменений (архитектура должна быть сохранена).

От вас требуется .psd-макет главной страницы, без верстки.

Подробное Т/З - выбранному исполнителю.

Оплата: 6 000 рублей, аванс (после эскиза) - 50%, Яндекс.Деньгами (комиссия за перевод на банковскую карту, вебмани, пейпал, киви и пр. - на вас).