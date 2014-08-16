Редизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок229 просмотров

Обновить текущий шаблон сайта, без фантазий, без существенных изменений (архитектура должна быть сохранена).

От вас требуется .psd-макет главной страницы, без верстки.

Подробное Т/З - выбранному исполнителю.

Оплата: 6 000 рублей, аванс (после эскиза) - 50%, Яндекс.Деньгами (комиссия за перевод на банковскую карту, вебмани, пейпал, киви и пр. - на вас).

11 лет назад
shoge
Илья 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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