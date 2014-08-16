Разработать дизайн строительного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок188 просмотров

Нужен дизайн на сайт-статейник http://vse-o-trubah.ru/.

Сайт в светлых тонах, шапка невысокая, 2 колонки, меню справа. Нужен логотип (содержит название сайта и какой-то символ по тематике).

Необходимы 2 страницы:

1) Главная страница должна содержать горизонтальное меню, рубрики (расположенные плитками) и статью. В статье нужно оформление списков, картинок, подзаголовков, полезных советов.

2) Также нужна страница рубрики, по центру будут анонсы к статьям, в правой колонке будут блоки «рубрики», «новые статьи».

Нравятся такие дизайны:

http://dizain-vannoi.ru/

http://www.weblancer.net/users/BES/portfolio/1602420.html#item

http://www.weblancer.net/users/BES/portfolio/1566170.html#item

Выбранному исполнителю все объясню подробно. Жду ваших предложений – стоимость, сроки, портфолио или примеры работ.

Дополнительно нужна верстка такого шаблона под WP. Если выполняете обе услуги, отпишитесь относительно стоимости.

HTMLWordPress
11 лет назад
Oxy
43 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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